Zakharyan, messaggio alla Lazio

Ha mandato un altro messaggio alla Lazio . Senza usare whatsapp, ma con due magie che sono un invito a portarlo subito in Italia : gol di sinistro, con un tocco morbido, in diagonale, e assist di destro, perfetto, con il contagiri. Istinto, rapidità, eleganza: Arsen Zakharyan è stato il protagonista della seconda giornata del campionato russo. Ha trascinato la Dinamo Mosca sul campo del Sovetov Krylya . Partita emozionante e spettacolare, terminata 3-3. Mezzala dalle grandi potenzialità, come ha sottolineato Fabio Capello : vent’anni, un metro e 83, colpi geniali, potenza, cambi di marcia. Il presidente Lotito lo ha scelto come erede di Milinkovic . Ha aperto una trattativa, ha parlato con i dirigenti della Dinamo Mosca e con il procuratore Pavel Andreev .

LO SCENARIO - Sarri ha promosso Zakharyan, ma ha dettato una condizione: vuole farlo crescere e maturare, a Roma, evitando l’azzardo di affidargli subito - e a tempo pieno - le responsabilità e i compiti di Sergej. Il tecnico apre a questo tipo di investimento, a patto però che arrivi a centrocampo anche un profilo già pronto per certi palcoscenici: ecco perché sta insistendo su Zielinski, sperando che il polacco tradisca la promessa di prolungare il contratto con il Napoli.

LE OFFERTE - C’è poco tempo, però, per decidere. Zakharyan viene considerato uno dei migliori under 21 a livello europeo. E il Chelsea, dopo il tentativo effettuato diciotto mesi fa, quando il club londinese era ancora di proprietà di Abramovich, si è rimesso sulle tracce di Arsen, nato a Samara (nel distretto del Volga) il 20 maggio del 2003. La Lazio deve sbrigarsi. C’è forte concorrenza. Il Chelsea ha riallacciato i rapporti con la Dinamo e con l’entourage del giocatore, che dimostra già una spiccata personalità e ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2024. L’idea di Todd Boehly è quella di prendere Zakharyan e di girarlo in prestito allo Strasburgo, in Ligue 1. Soluzione che però non rientra tra le priorità del ragazzo, intenzionato a mettersi subito in gioco a certi livelli. La Lazio deve dare una risposta: ha raccolto tanto materiale sulla mezzala, 18 gol e 25 assist in 87 partite con la Dinamo Mosca. Zakharyan ha ricevuto offerte anche dall’Ajax e dal Feyenoord. È giovane, un po’ come lo era Milinkovic quando si presentò a Formello nel 2015 dal Genk: Lotito e Sarri riflettono. Domani sera è in programma un vertice.

LA FAMIGLIA - E’ cresciuto a Samara, dove i genitori si sono trasferitI all’inizio degli Anni Novanta: lasciarono la zona del Nagorno-Kharabakh a causa del conflitto armato fra Armenia e Azerbaigian. Zakharyan si è formato nel settore giovanile della Dinamo Mosca. Quando aveva tredici anni era stato contattato dallo Zenit San Pietroburgo. Fu il padre Norayr a gestire il dialogo, ma non si riuscì a trovare un accordo.