Saibari e il Psv di Lozano: che lezione all’Ajax

Decima vittoria consecutiva. Il Psv è sempre più padrone del campionato olandese. E a certificarlo è stata anche la lezione che la squadra di Lozano e Schouten ha riservato all’ Ajax , travolto 5-2 e adesso ultimo in Eredivisie , con l’incubo di retrocedere per la prima volta nella sua storia, lunga 123 anni. Tripletta del messicano Lozano , che in estate non aveva voluto prolungare il contratto con il Napoli decidendo di tornare a Eindhoven , dove si era fatto conoscere in passato dal club di De Laurentiis .

LO SPETTACOLO - Ajax in frantumi al Philips Stadion. Hanno segnato anche Luuk De Jong e il centrocampista marocchino Ismael Saibari, ventidue anni, nato in Catalogna, a Terrassa. Inutili i gol di Van de Boomen e Brobbey. Dopo il divorzio da Steijn, avvenuto lunedì scorso, l’Ajax è stato affidato a Maduro, che ha poi perso in Europa League contro il Brighton ed è stato affondato poche ore fa dal Psv. I tifosi hanno un sogno: convincere Van Gaal, settantadue anni, attuale consigliere esterno del club, a tornare in panchina per salvare i “lancieri”.

SCUOLA ANDERLECHT - Il Psv, allenato da Peter Bosz (mandato via dall’Ajax nel 2017, dopo un secondo posto e la finale di Europa League persa contro il Manchester United di Mourinho), corre verso il venticinquesimo titolo. Tra i giovani emergenti c’è Saibari, classe 2001, un metro e 85, mezzala o trequartista, cresciuto in Belgio nel Genk e nell’Anderlecht, in attesa di sbarcare a Eindhoven nel 2020. Destro naturale, due gol e un assist in questo campionato. È la riserva dell’americano Malik Tillman, in prestito (con diritto di riscatto) dal Bayern, ma Bosz lo apprezza e gli sta ritagliando uno spazio: il tecnico, a luglio, si era opposto alla cessione in prestito di Saibari, che ha un contratto fino al 2028 e ha esordito a metà settembre nel Marocco del ct Walid Regragui.