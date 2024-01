Whittaker, il nome a sorpresa della Championship

Allo stadio ”Home Park”, che conserva lo stesso nome dal 1893, tanti tifosi del Plymouth Argyle entrano con la maglia numero 10 di Morgan Whittaker: è la più venduta negli store del club biancoverde, che è stato promosso nella scorsa stagione dalla League One, la serie C inglese. Questo attaccante di 23 anni, bocciato dal Derby County e dallo Swansea, ha trovato nel Plymouth Argyle quelle occasioni che altrove gli erano state negate. L’anno passato aveva segnato nove gol nel girone di ritorno: tutti decisivi per la scalata in Championship. E quindici, in ventotto partite, li ha realizzati da agosto alla fine di gennaio. È il vice-capocannoniere del torneo, dietro a Sammie Szmodics, classe 1995, irlandese, origini ungheresi, mezzapunta del Blackburn, che ne ha firmati sedici.