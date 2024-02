Ben Doak, l’ultimo diamante di Klopp

E’ risalito sul pullman, nel parcheggio di Wembley , con la Coppa di Lega, chiamata Carabao Cup per motivi commerciali e vinta contro il Chelsea al minuto numero 118, grazie a Virgil Van Dijk . Si è conclusa così la domenica perfetta di Jürgen Klopp , otto trofei da allenatore del Liverpool . Ma prima di salutare a giugno i tifosi e il mitico Anfield Road , con l’idea di dedicarsi un anno intero solo a sua moglie Ulla e al figlio Marc , il tecnico tedesco ha in mente ancora due regali: un’altra Premier , dopo quella del 2020, e l’ Europa League . “Amo il Liverpool e la mia fedeltà sarà totale, non allenerò mai più altri club inglesi”.

IL PATRIMONIO - Lascerà in eredità una squadra costruita nel tempo, e con sapienza, intorno a Salah, Van Dijk e Alisson, riuscendo a valorizzare la qualità dell’Academy dei Reds e suggerendo sempre l’acquisto di giocatori in fase di crescita. Tante intuizioni: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Andrew Robertson, Curtis Jones, Harvey Elliott, Stefan Bajcetic. E poi Darwin Nuñez, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Diogo Jota, Luis Diaz, senza dimenticare Firmino e Mané. Tutti figli di Klopp, che spera di arricchire la sua collezione anche con un altro nome, Ben Doak, classe 2005, diciotto anni, ala, il cucciolo della comitiva. E’ scozzese, proprio Kenny Dalglish. Stesso passaporto e stesso ruolo del giocatore più amato dal popolo di Anfield. Nel cuore dei Reds, gli scozzesi hanno sempre occupato un posto speciale, a partire da Bill Shankly, che faceva il minatore prima di diventare l’allenatore più importante nella storia del Liverpool e di essere ricordato ora con una statua di bronzo davanti allo stadio. Dalglish ha vinto da giocatore otto campionati e tre Coppe dei Campioni. E ha lasciato il segno anche in panchina: quattro “scudetti” e due Coppe d’Inghilterra.

EX CELTIC - Ben Doak è il bambino del gruppo. E’ nato l’11 novembre del 2005 a Dalry, nella valle di Garnock, a quaranta minuti di macchina da Glasgow. Finte, cambi di direzione, velocità, fantasia, un metro e 73, destro naturale, ora è fermo per un problema al menisco. Ha cominciato a giocare nel Dalry Rovers e nell’Ayr United. E’ stato scoperto dal Celtic. Il Liverpool l’ha preso nell’estate del 2022 per 710.000 sterline. Klopp gli ha regalato un po’ di vetrina: 65 minuti in Coppa di Lega, 13 in Premier, 169 in Europa League.