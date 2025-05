Lewis Miley, il Newcastle alza il muro

Il St James’ Park

Serietà e applicazione, due qualità che tutti - al St James’ Park - gli riconoscono. Ha diciannove anni, è nato il primo maggio del 2006 a Stanley. Destro naturale, un metro e 89, potenza e agilità. È stato blindato con un contratto fino al 2029. Niente clausola. Il Newcastle è controllato da Bin Salman. Il principe saudita è a capo di Public Investment Fund (PIF). Ha risorse infinite. Lewis Miley non è in vendita. Si è formato con la maglia dei Magpies.

Esami superati

È tifoso del Newcastle. La sua è stata una crescita esponenziale, in termini di qualità e rendimento. Ventuno presenze totali e il trionfo in Coppa di Lega. Tonali è uno dei suoi punti di riferimento. Quattordici partite in Premier e un gol nello spettacolare 4-3 contro il Nottingham Forest: la sua unica gara da titolare. Ha due fratelli calciatori: Jamie gioca nell’Hartlepool United, mentre Mason nella squadra Under 18 del Newcastle.