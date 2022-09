Belgio, i convocati di Martinez: ci sono De Ketelaere e Mertens

Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha diramato le convocazioni in vista dei match di Nations League contro Galles e Olanda. In elenco due giocatori che militano in Italia. Si tratta dei rossoneri Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere, assente invece il nerazzurro Romelu Lukaku, infortunato. "Ci aspettiamo che Romelu torni presto a giocare con l'Inter, ma non vogliamo correre rischi in vista del Mondiale", ha detto il ct dei diavoli rossi. Convocato anche l'ex Napoli, Dries Mertens, ora al Galatasaray, e il difensore Jason Denayer attualmente senza squadra.