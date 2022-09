L’agenda di Mancini: tenere l’Italia in A

ROMA - Mentre una delegazione del Qatar sarà oggi in visita a Coverciano nel quadro di uno scambio culturale tra federazioni, nel pomeriggio Roberto Mancini renderà nota la lista dei convocati per la finestra settembrina di Nations League (il 23 a Milano contro l’Inghilterra, il 26 a Budapest contro l’Ungheria, match che chiuderà il girone), ultimo obiettivo agonistico azzurro di questo amaro 2022, iniziato lo scorso marzo con la nuova eliminazione dell’Italia da un mondiale. L’apertissima classifica del Gruppo 3 (Ungheria 8 punti, Germania 7, Italia 5, Inghilterra 2) può riservare ancora qualsiasi risultato, con l’Italia che potrebbe ripetere il successo della passata edizione (con un nuovo approdo alle Final Four) ma anche rerocedere in Serie B, dopo il tonfo in terra tedesca. Un risultato da scongiurare. Così le due amichevoli di metà novembre (a ridosso del via del torneo iridato), una con l’Albania, la seconda in via di definizione in queste ore, segneranno quasi certamente un’anticipazione del nuovo ciclo, destinazione Euro 2024. In questo caso, invece, il ct punterà a chiamare domenica sera a Coverciano un gruppo non troppo largo (una trentina di elementi), del quale faranno ancora parte uomini chiave del trionfo europeo dello scorso anno, non solo i giovani talenti testati tre mesi fa, Gnonto in testa. Oltre a capitan Bonucci, sono attesi Verratti e Immobile (ultima presenza, a Palermo, contro la Macedonia del Nord) ma anche Jorginho, uscito dopo la Finalissima di Londra contro l’Argentina lo scorso 1 giugno. Sul taccuino del ct c’era anche il nome di Lorenzo Insigne, passato al Toronto, messo in crisi però in questo momento, per quel che trapela dal Canada, da una dolorosa vicenda personale. Il quadro completo sarà fatto stamattina, dopo l’ultima tornata di partite europee. Particolare attenzione era riservata a Scamacca, ora al West Ham, le cui condizioni fisiche destavano qualche preoccupazione (Mancini dovrà sicuramente fare a meno di Chiesa, Berardi, Florenzi e anche di Locatelli, non recuperabile in una settimana), fugata dal gol di ieri sera in Conference. Le novità dovrebbero essere ridotte: Miretti, Udogie (“saltati” a Giugno), Pobega, Scalvini, Cancellieri e Gatti, tutti innesti da bilanciare con compagni più strutturati, da Politano a Zaniolo a Raspadori fino a Belotti e Acerbi. Senza contare che gli azzurrabili continuano a scendere in percentuale in serie A, torneo poco incline a valorizzare i suoi under 23.