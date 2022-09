Luis Enrique spiega la panchina di Morata: “Volevo dare una chance a Borja Iglesias”

Ha fatto rumore, in Spagna, l'esclusione di Alvaro Morata nella partita che gli iberici hanno perso in casa contro la Svizzera per 2-1, in Nations League. Ora le Furie Rosse, per andare alla fase finale della competizione, dovranno battere il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Leao. A spiegare il perché dell'attaccante ex Juve in panchina per tutti i 90' ci ha pensato direttamente il commissario tecnico, Luis Enrique.

Luis Enrique: “Morata per questa Spagna è importante” Ecco la spiegazione che ha dato Luis Enrique su Morata in panca: “L'ho preso in considerazione, lui è stato sempre convocato con me, per questa Spagna è importante e sta giocando molto bene. Oggi ho pensato che fosse meglio cercare soluzioni diverse e volevo dare una chance a Borja Iglesias, non c'è altro da dire. Ho fatto i cambi al 60', è difficile che io non cambi le punte”.