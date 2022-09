Diretta Ungheria-Italia ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

BUDAPEST (UNGHERIA) - Vincere e conquistare le Final Four di Nations League. È questo il diktat in casa Italia in vista del match delle 20.45 alla Puskas Arena di Budapest contro l'Ungheria. Al momento la nazionale di Marco Rossi, reduce dalla vittoria di misura in trasferta contro la Germania, guida il Gruppo 3 con 10 punti in cinque partite, mentre gli azzurri di Roberto Mancini inseguono a quota otto. La vittoria del Meazza contro l'Inghilterra firmata Raspadori, però, ha dato nuova linfa alla Nazionale pronta a dare tutto stasera per strappare il pass per il turno successivo. Un solo risultato, la vittoria, mentre ai padroni di casa basta anche il pareggio. "Andare di nuovo in finale, come nell’ultima edizione, servirebbe soprattutto a far fare ulteriore esperienza internazionale ai giovani - ha sottolineato Mancini nella conferenza stampa della vigilia -. È questo un aspetto importantissimo".