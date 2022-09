Napoli: un'ora abbondante in Kosovo-Cipro per Amir Rrahmani

Amir Rrahmani regolarmente in campo in Kosovo-Cipro di Nations League. Il difensore del Napoli è stato sostituito al 64' (da Ibrahim Dresevic) nella sfida poi vinta 5-1 contro la nazionale isolana, ma - come d'altronde sottolinea anche la testata di Pristina 'Nacionale' - solo ed esclusivamente per concedergli un po' di riposo dopo lo sforzo sostenuto per rientrare a disposizione per la seconda sfida di questa tornata di Nations League, dopo il fastidio alla caviglia accusato in Milan-Napoli.

Napoli, sollievo Rrahmani: un'ora abbondante di gioco in Kosovo-Cipro Luciano Spalletti, quindi, alle prese con la preparazione della prossima partita casalinga degli azzurri contro il Torino, può ritenersi soddisfatto. L'ex Hellas Verona non solo è stato recuperato dall'infortunio, ma è stato gestito con prudenza dal commissario tecnico francese della nazionale kosovara Alain Giresse, che prima ha tenuto il proprio capitano a riposo nella sfida di Belfast all'Irlanda del Nord (persa 2-1) per poi rispolverarlo contro Cipro di Temur Ketsbaia allo 'Stadiumi Fadil Vokrri' di Pristina.