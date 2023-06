Nations League, Croazia in finale: Olanda battuta ai supplementari

Lang trova il pareggio al 96'

La prima semifinale delle Final Four di Nations League vede sfidarsi l'Olanda (superato il girone con Belgio, Polonia e Galles) e la Croazia (superato il girone con Danimarca, Francia e Austria). Gli olandesi partono con il vantaggio di giocare in casa: la sfida è infatti al De Kuip di Rotterdam. Prima fase di gioco molto equilibrata e di studio tra le due squadre, che non vogliono aspettare. Per alzare i ritmi bisogna aspettare la mezz'ora, quando Koopmeiners trova la prima buona conclusione finendo di poco fuori. L'Olanda prende coraggio e al 34' trova il gol del vantaggio: cross al centro per Malen che controlla e spiazza Livakovic con un tiro ad incrociare. Sull'1-0 per i padroni di casa si chiude la prima metà di gioco. Ripresa subito infuocata, con la Croazia che si lancia in avanti a caccia del pari e che riesce a conquistare un calcio di rigore al 53', per il fallo di Gakpo su Modric in area. Dal dischetto si presenta Kramaric che non sbaglia e pareggia. Prova a reagire l'Olanda ma invece è la Croazia a trovare il raddoppio: al 73' Ivanusec trova Pasalic in area che si gira e batte Bijlow. La Croazia difende il vantaggio ma nel finale l'Olanda inizia a reagire. Prima la girata di Gakpo che sfiora il palo al 91', poi il tentativo di Akè che viene bloccato da Livakovic. Alla fine all'ultimo secondo (96'), dopo un flipper in area Lang trova il gol e manda la partita ai supplementari.

Petkovic e Modric decisivi, Croazia in finale

Squadre stanche ma comunque motivate nei tempi supplementari, che si aprono con il vantaggio della Croazia: al 98' Petkovic supera De Jong e dal limite dell'area batte Bijlow. La Croazia continua a spingere e sfiora anche un'altra rete, ma il primo tempo supplementare si chiude sul 3-2. Reazione dell'Olanda nella ripresa, che sfiora il gol al 110' con il pallone messo in mezzo da Bergwijn per Lang sul secondo palo che, da ottima posizione, calcia fuori. Si riprende la Croazia, che chiude la partita per evitare quanto successo alla fine del secondo tempo regolamentare. Prima una grande occasione per Brozovic, murato, e poi per Pasalic che sulla stessa azione si gira e colpisce la traversa. La rete arriva al 116' dopo che Malacia stende Petkovic in area: è calcio di rigore che viene trasformato da Modric per il 4-2 finale. La Croazia vola in finale dove sfiderà la vincente tra Italia e Spagna.