Trionfo Spagna in Nations League: la Croazia si arrende ai rigori

ROTTERDAM (OLANDA) - Trionfo della Spagna nella finale di Nations League , giocata qualche ora dopo il successo dell'Italia sull'Olanda in quella per il terzo posto e vinta dalla nazionale di De La Fuente ai calci di rigore contro la Croazia, che al 'De Kuip' di Rotterdam si è arresa alle parate di Unai Simon . Il portiere dell'Athletic Bilbao si è infatti preso la scena dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e dei supplementari, neutralizzando le conclusioni dal dischetto di Majer e poi di Petkovic dopo che Laporte aveva fallito il primo match point colpendo la traversa ( di Carvajal infine la trasformazione decisiva ).

Croazia-Spagna 4-5 dcr (0-0): statistiche e tabellino

Croazia-Spagna, rissa prima dei rigori

Un successo che arriva dopo una finale bella ma senza reti, affrontata dalle due squadre ad alti ritmi e con gli spettatori deliziati dalle giocate dei tanti campioni in campo. Tra gli spagnoli l'ex juventino Morata in attacco e l'ex napoletano Fabin Ruiz in mediana ma diversi 'italiani' in campo anche tra i croati, da Erlic del Sassuolo a Brozovic dell'Inter fino agli ex nerazzurri Kovacic e Perisic, quest'ultimo protagonista di una piccola rissa con Jordi Alba dopo i supplementari. Qualche minuto di tensione con diversi giocatori a contatto, poi il ritorno alla calma e la lotteria dei rigori che ha premiato le Furie Rosse, infrangendo il sogno delle migliaia di tifosi della Croazia presenti nello stadio del Feyenoord. Festa invece per quelli della Spagna, che ottiene il suo primo successo nella manifestazione riscattando il ko della precedente finale contro la Francia (2021) dopo quella della prima edizione vinta invece dal Portogallo (nel 2019) contro la Svizzera.