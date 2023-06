Diretta Italia batte Olanda-Italia 3-2: gli azzurri chiudono al 3º posto Segui la partita LIVE

17:02

L'Italia batte l'Olanda: gli azzurri chiudono sul podio

Arriva il fischio finale! L'Italia è terza dopo il successo contro gli olandese ottenuto grazie ai gol di Dimarco, Frattesi e Chiesa

16:54

90'+3' Azzurri vicini al quarto gol!

La ripartenza di Chiesa favorisce Pellegrini che fallisce un'occasione clamorosa per chiudere la partita

16:51

90' Nove minuti di recupero

L'arbitro concede nove minuti di recupero: ora gli olandesi provano a recuperare il divario

16:50

89' L'Olanda accorcia le distanze

Wijnaldum segna il secondo gol per la squadra olandese, ma c'è solo il recupero da giocare

16:46

85' Doppio cambio per l'Italia

Mancini inserisce Barella e Pellegrini per gestire i minuti finali della partita

16:43

82' Gol annullato all'Olanda

Sugli svipluppi di una punizione la squadra di Koeman accorcia le distanze con Weghorst, ma la rete è annullata per fuorigioco

16:39

78' Chiesa ancora pericoloso dal limite

Gran destro dell'attaccante azzurro, ma la conclusione non trova lo specchio della porta

16:34

Cambio per l'Italia: Spinazzola per Dimarco

73' Il ct Mancini inserisce il terzino al posto dell'autore del primo gol azzurro

16:33

72' Terzo gol dell'Italia!

Chiesa dopo un ottimo spunto personale infila la porta olandese con un sinistro in diagonale!

16:29

68' L'Olanda accorcia le distanze: 1-2

Il gol di Bergwijn riapre una partita che sembrava chiusa: l'olandese salta Dimarco e piazza il sinistro nell'angolino

16:24

63' Due cambi per l'Italia

Il ct Mancini inserisce Zaniolo e Chiesa al posto di Raspadori e Gnonto

16:20

59' Dumfries ci prova dal limite

Il tiro del terzino olandese è bloccato senza affanni dal portiere azzurro Donnarumma

16:13

52' Gakpo non trova la porta

Il tiro da fuori dell'olandese non impensierisce il portiere italiano: palla abbondantemente fuori dallo specchio

16:09

48' Ottimo intervento di Donnarumma

Il portiere azzurro chiude lo specchio a Gakpo che calcia addosso al portiere italiano

16:07

46' E' iniziata la ripresa

L'Olanda ha cambiato tre uomini; in campo Wijnaldum, Bergwijn e Weghorst

15:52

All'intervallo Italia avanti di due gol

Si chiude il primo tempo, gli Azzurri sono avanti per due a zero; Dimarco sblocca in avvio, Frattesi raddoppia. Olanda sbiadita, con poca incisività negli ultimi trenta metri

15:45

45' Sei minuti di recupero

Il direttore di gara concede un ampio recupero, giustificato dall'intervento del Var in occasione del raddoppio di Frattesi e per il cooling break

15:40

40' Gakpo fallisce un'occasione clamorosa

Primi rischi per la difesa italiana: pasticcio in fase di impostazione, Gakpo arriva davanti a Donnarumma, ma con il destro alza troppo la mira: palla fuori dallo specchio

15:36

36' L'Olanda non sfrutta una punizione dal limite

Lang calcia dal limite dell'area, ma la barriera italiana respinge il destro dell'olandese

15:30

30' Italia, mezz'ora senza rischi

Nei primi trenta minuti del primo tempo l'Olanda non si è mai resa pericolosa dalle parti di Donnarumma

15:20

20' L'Italia raddoppia con Frattesi!

Raddoppio degli Azzurri! Gnonto calcia a rete, il rimpallo favorisce Frattesi che controlla il pallone e firma il raddoppio. Gol convalidato dopo un controllo al Var per un potenziale tocco di mano del centrocampista italiano

15:10

10' Partita statica

Dopo il vantagggio degli Azzurri, l'Olanda non ha reagito: la squadra di Koeman fatica a trovare spazio nell'area italiana

15:08

Il gol più veloce degli ultimi tre anni

Era dal 15 ottobre 2019 contro il Liechtenstein (Bernardeschi al 2' - nelle qualificazioni agli Europei 2020) che l'Italia non realizzava un gol nei primi sei minuti di gioco

15:06

6' Italia in vantaggio!

Raspadori serve con il tacco Dimarco che con un gran sinistro piazza la palla all'incrocio dei pali. Azzurri in vantaggio!

15:03

3' Primo squillo dell'Olanda

Dumfries stacca di testa nel cuore dell'area italiana, ma la conlusione termina alta sopra la traversa

15:01

1' - E' iniziata la partita

Il primo pallone è giocato dalla squadra olandese

14:55

Squadre in campo

Italia e Olanda hanno fatto il loro ingresso in campo. La squadra di Mancini indossa una divisa bianca con bordi dorati accoppiata ai calzettoni neri. La formazione olandese è nella classica divisa arancione. Ora gli inni nazionali.

14:50

Cerimonia di presentazione

Allo stadio va in scena la presentazione della finalina della Nations League, sugli spalti ci sono ampi spazi vuoti.

14:45

Tutto pronto per la finalina di Nations League

Dopo aver effettuato il riscaldamento sul terreno di gioco, le due squadre sono tornate negli spogliatoi per indossare le divise ufficiali della partita. Anche in questa occasione gli Azzurri vestiranno la divisa celebrativa dei 125 anni della FIGC

14:30

Italia, tradizione favorevole con l'Olanda

L’Italia ha perso soltanto tre delle 23 sfide disputate contro l’Olanda (il 13%), con dieci vittorie e dieci pareggi. Tra le squadre affrontate almeno 20 volte, soltanto contro la Bulgaria (due sconfitte) gli Azzurri hanno subito meno ko.

14:22

Azzurri in campo per il riscaldamento

La squadra italiana è scesa in campo da qualche istante per effettuare gli esercizi di riscaldamento: il ct Mancini ha confermato soltanto quattro elementi rispetto alla semifinale persa contro la Spagna.

14:20

Donnarumma: “Rimaniamo sereni, i risultati arriveranno”

“Sono orgoglioso di far parte del futuro di questa nazionale - sottolinea il portiere azzurro che oggi indosserà la fascia di capitano - bisogna far capire ai giovani l’importanza di indossare questa maglia, ma loro lo sanno già. Dobbiamo rimanere sereni perché i risultato arriveranno. Sono felice di essere in nazionale, qualcuno ha strumentalizzato le mie parole”.

14:15

Inizia il riscaldamento dei portieri azzurri

Donnarumma, Meret e Vicario iniziano gli esercizi di riscaldamento. Il portiere del Psg sarà il titolare nella sfida contro l'Olanda: per l'estremo difensore azzurro sarà la 54ª presenza in Nazionale

14:10

Il ct Mancini imbattuto con l’Olanda

Roberto Mancini non ha perso alcuna delle tre sfide da allenatore della Nazionale contro l’Olanda: per il tecnico jesino una vittoria e due pareggi contro la selezione Olange. L’attuale commissario tecnico condivide tale primato con Azeglio Vicini.

14:00

Le formazioni ufficiali

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfreies, Geertruida, van Dijk, Aké; Wieffer, F. de Jong, Simons; Malen, Gakpo, Lang. Ct: R. Koeman

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Frattesi, Cristante, Verratti; Gnonto, Retegui, Raspadori. Ct Mancini

13:50

Pellegrini bomber azzurro di Nations League

Lorenzo Pellegrini è il giocatore dell’Italia che ha segnato più gol (quattro) in Nations League; il centrocampista della Roma è andato a bersaglio la prima volta in questo torneo proprio contro l’Olanda il 14 ottobre 2020 nel pareggio per 1-1 ottenuto dagli Azzurri a Bergamo.

13:40

Seconda finale di consolazione per gli Azzurri

L’Italia di Roberto Mancini giocherà per la seconda volta la finale per il terzo posto in Nations League. La prima si giocò il 10 ottobre 2021: in quell'occasione gli Azzurri vinsero per 2-1 contro il Belgio grazie alle reti di Barella e Berardi

13:35

Italia, ultimo ko con l'Olanda nel 2008

L’Italia ha perso soltanto una delle ultime 16 partite disputate contro l’Olanda. Successivamente gli Azzurri hanno ottenutoi 8 vittoria e 7 pareggi. Quella del 9 giugno 2008, gara di esordio agli Europei 2008, in cui gli Azzurri furono sconfitti per 3-0 con Roberto Donadoni in panchina; da allora tre vittorie e quattro pareggi, compreso l’ultimo (1-1), del 14 ottobre 2020, in Nations League.

13:30

Italia-Olanda: le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Verratti, Cristante, Frattesi; Raspadori, Retegui, Gnonto CT: Mancini. A disposizione: Meret, Vicario, Darmian, Bonucci, Toloi, Spinazzola, Jorginho, Pellegrini, Zaniolo, Chiesa, Immmobile.

OLANDA (4-3-3): Noppert; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong, Koopmeiners; Malen, Gakpo, Lang.CT: Koeman. A disposizione: Flekken, Bijlow, TImber, Blind, Btoman, Malacia, Wijnaldum, De Roon, Veerman, Bergwijn, Xavi Simons, Weghorst.

Stadium De Grolsch Veste, Enschede - Olanda