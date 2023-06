Gavi, imbarazzo sul palco alla festa della Spagna: c'entra il Barcellona

MADRID (Spagna) - Imbarazzo e attimi di gelo durante i festeggiamenti della Spagna, che ha vinto la Nations League battendo la Croazia ai rigori dopo aver eliminato l'Italia in semifinale. Il fatto è accaduto a Madrid e il protagonista è stato Gavi, talento del Barcellona . Il centrocampista si trovava sul palco. Come altri compagni era pronto a prendere parola con il microfono in mano. Poi qualcosa è andato storto.

Gavi, discorso interrotto in Spagna

Fabian Ruiz ha lasciato spazio a Gavi che ha provato a iniziare un discorso. "Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Volevo ringraziare tutti i tifosi...", ha detto il baby talento catalano. Ma dalla platea sono arrivati cori spiacevoli contro il Barcellona. Il ragazzo si è bloccato e non è riuscito a proseguire il discorso. Nota a margine: anche Jordi Alba non l'ha presa bene e ha cambiato espessione in volto. Gavi, poi, ha comunque concluso il suo pensiero rapidamente, provando a superare l'imbarazzo: "Buon pomeriggio a tutti. Sarò breve, volevo ringraziare tutti gli spagnoli e tutti i tifosi che ci hanno sostenuto in queste due partite, senza di loro non sarebbe stato possibile e gli saremo eternamente grati. Lunga vita alla Spagna". E giù applausi dalla platea. Sinceri. La Spagna avrà anche vinto, ma evidenetemente la rivalità tra Madrid e Barcellona viaggia al di sopra di qualsiasi coppa.