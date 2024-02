Diretta sorteggi Nations League: Italia con Belgio, Francia e Israele LIVE

19:25

Italia, Spalletti: "Retegui? Perfetto per la Nazionale"

Il ct azzurro si è soffermato anche sul reparto offensivo della Nazionale: "Questa settimana ho visto gli allenamenti del Genoa e ho trovato un Retegui perfetto per noi non soltanto per quanto riguarda la casella dell'attaccante centrale, ma anche sugli esterni dobbiamo fare dei ragionamenti, perché molti di quelli che abbiamo messo sotto il mirino non stanno giocando. Molti sono infortunati. Quindi si può prendere anche in considerazione l'ipotesi di fare scelte differenti".

19:20

Italia, Spalletti: "Con la Francia partita stimolante"

Il ct azzurro - ai microfoni di Rai Sport - elogia la Francia, prossima avversaria dell'Italia nel gruppo A2: "La squadra di Deschamps l'avversaria più stimolante? Sì perché sono una Nazionale che ha una storia importante. Sono sempre state partite tiratissime, ci saranno molte motivazioni per farsi trovare pronti".

19:15

Italia, Spalletti: "Girone di ferro? Ci siamo abituati"

Il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l'esito dei sorteggi di Nations League che metterà di fronte gli azzurri a Belgio, Francia e Israele. "Girone di ferro? Sì, ma siamo abituati a questo tipo di sorteggio, è giusto così - sottolinea Spalletti -. In questo modo abbiamo l'idea di quello che deve essere il nostro comportamento quando scendiamo in campo. Questa competizione è nata in maniera intelligente per far alzare il livello delle squadre che la giocano. Queste partite qui ti danno l'opportunità di migliorarti sempre di più".

19:07

Nations League, tutti i raggruppamenti dopo il sorteggio

LEGA A

Gruppo A1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia.

Gruppo A2: Italia, Belgio, Francia, Israele.

Gruppo A3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia-Erzegovina.

Gruppo A4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia.

LEGA B

Gruppo B1: Repubblica Ceca, Ucraina, Albania, Georgia.

Gruppo B2: Inghilterra, Finlandia, Irlanda, Kazakistan.

Gruppo B3: Austria, Norvegia, Slovenia, Grecia.

Gruppo B4: Galles, Islanda, Montenegro, Turchia.

LEGA C

Gruppo C1: Svezia, Azerbaigian, Slovacchia, Estonia.

Gruppo C2: Romania, Kosovo, Cipro, Lituania/Gibilterra.

Gruppo C3: Lussemburgo, Bulgaria, Irlanda del Nord, Bielorussia.

Gruppo C4: Armenia, Isole Far Oer, Macedonia del Nord, Lettonia.

LEGA D

Gruppo D1: Lituania/Gibilterra, San Marino, Liechtenstein.

Gruppo D2: Moldavia, Malta, Andorra.

19:01

Nations League, sorteggio durissimo per l'Italia

Gli azzurri sfideranno, nel gruppo A2 al via a settembre, il Belgio di Romelu Lukaku, la Francia campione nel 2021 nella finalissima di San Siro (2-1 alla Spagna) e l'outsider Israele.

18:53

Nations League, Italia con Belgio, Francia e Israele

Gli azzurri di Spalletti se la vedranno, nel gruppo A2, con Belgio, Francia e Israele. Ecco il sorteggio completo:

GRUPPO A1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia.

GRUPPO A2: Italia, Belgio, Francia, Israele.

GRUPPO A3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia-Erzegovina.

GRUPPO A4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia.

18:50

Nations League, Italia con Belgio e Francia

Gli azzurri di Spalletti con Belgio e Francia nel gruppo A2. Polonia nel gruppo A1, Germania in A3 e Svizzera in A4.

18:47

Nations League, Lega A: c'è il Belgio di Lukaku per l'Italia

Italia con il Belgio nel gruppo A2. Croazia e Portogallo nel gruppo A1, Olanda e Ungheria nel gruppo A3 e Spagna con la Danimarca nel gruppo A4.

18:46

Nations League, Lega A: Italia nel gruppo B

Italia sorteggiata nel gruppo A2. Croazia nell'A1, Olanda nel gruppo A3 e Spagna in A4.

18:44

Nations League, è il momento della Lega A

Sale sul palco lo spagnolo Juan Mata, campione del mondo con la Spagna nel 2010.

18:43

Nations League, completato il sorteggio della Lega B

GRUPPO B1: Repubblica Ceca, Ucraina, Albania, Georgia.

GRUPPO B2: Inghilterra, Finlandia, Irlanda e Grecia.

GRUPPO B3: Austria, Norvegia, Slovenia e Kazakistan.

GRUPPO B4: Islanda, Galles, Montenegro, Turchia.

18:39

Nations League, prosegue il sorteggio della Lega B

Repubblica Ceca, Ucraina, Albania nel gruppo 1, Inghilterra, Finlandia e Irlanda nel gruppo 2, Austria, Norvegia e Slovenia nel gruppo 3, Islanda, Galles e Montenegro nel gruppo 4.

18:38

Nations League, il sorteggio della Lega B

Repubblica Ceca e Ucraina nel gruppo 1, Inghilterra e Finlandia nel gruppo 2, Austria e Norvegia nel gruppo 3, Islanda e Galles nel gruppo 4.

18:37

Nations League, al via il sorteggio della Lega B

Repubblica Ceca nel gruppo 1, Inghilterra nel gruppo 2, Austria nel gruppo 3, Galles nel gruppo 4.

18:34

Nations League, è il momento della Lega B

Lascia il palco Giorgios Karagounis, 'sostituito' dall'ex Lazio e Inter Aleksandar Kolarov. Si parte col sorteggio della Lega B.

18:32

Nations League, completato il sorteggio della Lega C

GRUPPO C1: Svezia, Azerbaijan, Slovacchia, Estonia.

GRUPPO C2: Romania, Kosovo, Cipro, Lituania/Gibilterra.

GRUPPO C3: Lussemburgo, Bulgaria, Irlanda del Nord, Bielorussia.

GRUPPO C4: Armenia, Far Oer, Macedonia del Nord, Lettonia.

18:29

Nations League, Lega C: prosegue il sorteggio

Svezia e Azerbaijan nel gruppo 1, Romania e Kosovo nel gruppo 2, Lussemburgo e Bulgaria nel gruppo 3. Armenia e Far Oer completano il gruppo 4.

18:27

Nations League, Lega C: le prime nazionali sorteggiate

Svezia nel gruppo 1, Romania nel gruppo 2, Lussemburgo nel gruppo 3 e Armenia nel gruppo 4.

18:24

Nations League, si prosegue con la Lega C

Per il sorteggio della Lega C, ecco una vecchia conoscenza dell'Inter: sale sul palco l'ex centrocampista greco Giorgios Karagounis.

18:22

Nations League, Lega D: completato il sorteggio

Si parte dal sorteggio dell'ultima divisione, la Lega D: nel gruppo A la perdente dello spareggio tra Lituania e Gibilterra raggiungerà San Marino e il Liechtenstein; Il gruppo B sarà invece formato da Moldova, Malta e Andorra.

18:17

Nations League, si parte dalla Lega D

Inizia il sorteggio della Nations League 2024/25: si parte dalla Lega D.

18:13

Nations League, ecco Marchetti

Il segretario generale dell'Uefa, Giorgio Marchetti, si complimenta con la Spagna, ultima vincitrice della manifestazione poi il video di spiegazione del sorteggio con l'aggiunta dei quarti di finale.

18:10

Nations League, le imprese del passato

Dopo i ringraziamenti, un suggestivo video ricorda le emozioni della precedenti edizioni. Sale sul palco Marians Pahans, ex attaccante lettone.

18:02

Nations League: iniziata la cerimonia del sorteggio

A Parigi è iniziata la cerimonia dei sorteggi con della musica dal vivo.

17:49

Nations League: le novità della nuova edizione

Dall’edizione 2024/25 passeranno le prime due di ogni girone ai quarti di finale (prima novità): serviranno altre due gare di andata e ritorno per guadagnare l’accesso alla Final Four. La quarta classificata del girone retrocederà in Lega B, mentre la terza (seconda novità) giocherà uno spareggio per non retrocedere con una delle seconde classificate della Lega B.

17:45

Sorteggio Nations League al via alle 18

Il sorteggio inzierà alle ore 18 a Parigi. La diretta streaming è prevista sul sito ufficiale del torneo organizzato dalla Uefa.

17:40

Italia: i pericoli in Nations League

L’Italia è testa di serie, ma il sorteggio rischia di consegnarci un altro girone di ferro: c’è grande equilibrio. In seconda fascia pescheremo una tra Portogallo, Danimarca e Belgio. In terza ci sono due big da evitare come Germania o Francia e non è comoda nemmeno la Svizzera. Nella quarta e ultima fascia sarebbe meglio non prendere Serbia o Scozia.

17:27

Italia verso un nuovo ciclo in Nations League

Dopo l'Europeo, Spalletti saluterà alcuni veterani (tra cui Jorginho e Acerbi) per mettere alla prova dei ragazzi su cui ha già cominciato a investire. Leggi i nomi di Udogie, Colpani e Cambiaso: segnali. Si aggiungeranno Kayode, Lucca, Baldanzi, Casadei e gli altri futuribili che riusciranno a mettersi in evidenza con i club.

17:23

Nations League 2024/2025: le date

Sorteggio fase a leghe: 8 febbraio 2024



Prima giornata: 5-7 settembre 2024



Seconda giornata: 8-10 settembre 2024



Terza giornata: 10-12 ottobre 2024



Quarta giornata: 13-15 ottobre 2024



Quinta giornata: 14-16 novembre 2024



Sesta giornata: 17-19 novembre 2024

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: novembre 2024



Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025



Quarti di finale Lega A: 20-25 marzo 2025



Fase finale: 4-8 giugno 2025

17:04

Nations League: le Leghe

LEGA A

Fascia 1: Spagna, Croazia, Italia, Paesi Bassi

Fascia 2: Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria

Fascia 3: Svizzera, Germania, Polonia, Francia

Fascia 4: Israele, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Scozia

LEGA B

Fascia 1: Austria, Cechia, Inghilterra, Galles

Fascia 2: Finlandia, Ucraina, Islanda, Norvegia

Fascia 3: Slovenia, Repubblica d'Irlanda, Albania, Montenegro

Fascia 4: Georgia, Grecia, Turchia, Kazakistan

LEGA C

Fascia 1: Romania, Svezia, Armenia, Lussemburgo

Fascia 2: Azerbaigian, Kosovo, Bulgaria, Isole Faroe

Fascia 3: Macedonia del Nord, Slovacchia, Irlanda del Nord, Cipro

Fascia 4: Bielorussia, Lituania/Gibilterra, Estonia, Lettonia

LEGA D

Fascia 1: Lituania/Gibilterra, Moldavia

Fascia 2: Malta, Andorra, San Marino, Liechtenstein

17:00

Sorteggio Nations League: presenti Spalletti e Gravina

A Parigi è atteso il ct Luciano Spalletti. La delegazione azzurra sarà composta da Gabriele Gravina, vicepresidente Uefa, e dal segretario generale Marco Brunelli.

Parigi, Francia