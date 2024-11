Francia, solo un pari con Israele: contro l'Italia sfida da primo posto

La Francia non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro Israele allo Stade De France di Parigi nella quinta giornata della Uefa Nations League. Senza Mbappé, i transalpini faticano in fase realizzativa: le occasioni più importanti arrivano "solo" sui piedi di Kanté e Zaire-Emery in una partita tutt'altro che entusiasmante, ma che regala comunque la qualificazione alla fase finale alla Nazionale di Deschamps, che si giocherà il primo posto con l'Italia Spalletti.