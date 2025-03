Il Belgio volta pagina: la scelta su Lukaku

In Belgio è uno dei temi attuali unito al ritorno in nazionale di Courtois e all’attesa per la sfida contro l’Ucraina per gli spareggi di Nations League: il nuovo capitano con l’arrivo in panchina dell’ex allenatore del Napoli, Rudi Garcia. E avanza un nome, una possibile soluzione: Romelu Lukaku .

Belgio, Garcia pensa a Lukaku come nuovo capitano

L’attaccante di Conte è un leader per età (31 anni), caratteristiche e vissuto: 120 presenze e il record all time di 85 gol con la nazionale belga sono numeri indicativi. Non solo: raccontano, dal Belgio, che i giovani apprezzano il suo approccio, la capacità di saper far gruppo sostenendoli, ascoltandoli, aiutandoli a inserirsi. Lukaku autorevole candidato, dunque, ma non solo. Con lui anche De Bruyne, già capitano con Tedesco, e Courtois. Ma il portiere del Real è appena rientrato. Lo aveva promesso: sarebbe tornato al cambio in panchina. Ieri in conferenza ha ribadito la voglia di ripartire dopo un acceso confronto con i senatori dello spogliatoio. In passato aveva smentito voci secondo cui alla base dell’addio al Belgio ci fossero divergenze col vecchio ct per la fascia. «La scelta del capitano non era la questione centrale», disse.