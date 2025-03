Final Four Nations League: quando si gioca, squadre, date e dove vederla in tv

Final Four Nations League, dove si gioca

Lo scorso dicembre il Comitato esecutivo della Uefa ha reso note le sedi della Final Four: la scelta definitiva era infatti legata all'esito della sfida dei quarti di finale tra Germania e Italia. Il motivo? Da regolamento la prima semifinalista è anche la nazione che ospiterà la fase finale. In caso di passaggio del turno degli azzurri di Spalletti, le quattro finaliste si sarebbero sfidate a Torino, all'Allianz Stadium (impianto della Juventus) e all'Olimpico Grande Torino (casa del club granata). Con la qualificazione della Germania di Nagelsmann, le Final Four si disputeranno a Stoccarda (MHPArena, impianto dell'omonimo club) e Monaco di Baviera (Allianz Arena, stadio del Bayern Monaco).