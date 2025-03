Germania-Italia diretta Nations League: segui il ritorno dei quarti di finale

Al Signal Iduna Park di Dortmund è la notte di Germania-Italia , gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League : si riparte dal 2-1 in favore della nazionale tedesca nella gara di andata a San Siro grazie ai gol nella ripresa di Kleindienst e Goretzka , che hanno reso vana la momentanea rete del vantaggio messa a segno in avvio di primo tempo da Tonali . Gli azzurri devono vincere con due gol di scarto per evitare i supplementari e guadagnarsi l'accesso in semifinale contro la vincente di Portogallo-Danimarca . Il passaggio del turno vale doppio perché garantirebbe l'accesso nel girone da quattro e con avversarie potenzialmente più abbordabili nelle qualificazioni ai Mondiali .

20:48

1' - Partiti

Partiti. Germania-Italia è iniziata.

20:46

Un minuto di applausi per Doris Fitschen

Un minuto di raccoglimento in ricordo di una campionessa: Doris Fitschen. Si tramuta in scroscianti applausi.

20:43

Inno della Germania

Inno della Germania, cantano tutti i tifosi presenti al Signal Iduna Park di Dortmund.

20:41

Inno di Mameli fischiato da gran parte dei tifosi della Germania

Inno di Mameli, fischiato da gran parte dei tifosi della Germania. Tutti i giocatori azzurri lo cantano a squarciagola, con fierezza.

20:39

Germania e Italia entrano in campo

Germania e Italia entrano in campo. Splendida scenografia dei tifosi della Germania. Tutto pronto per l'esecuzione degli inni nazionali.

20:29

Maldini, prima volta da titolare con l'Italia

Intensifica le operazioni di riscaldamento Daniel Maldini. A Dortmund la sua prima partita da titolare con la maglia dell'Italia.

20:18

20:08

Boato per la Germania

Un boato accoglie l'ingresso in campo della Germania per le operaizoni di riscaldamento. Cresce l'attesa per il calcio d'inizio di Germania-Italia.

20:06

L'Italia entra in campo, bordate di fischi dai tifosi della Germania

L'Italia entra in campo tra bordate di fischi dei tifosi della Germania. Anche la Germania è pronta a fare il suo ingresso in campo.

20:02

Chiellini: "L'Italia sa come battere la Germania"

Chiellini a Rai Sport: "L'Italia sa come si batte la Germania. Per di più in uno stadio che ci evoca bei ricordi, Peccato arrivare qui con il risultato dell'andata, ma speriamo di fare una grandissima partita. Sono convinto che la prossima estate andremo tutti America, è giusto così. Non c'è nessun Chiellini in questa Italia. Bastoni, Calafiori e Buongiorno sono più forti di me quando avevo la loro età".

19:57

Germania-Italia, Ricci: "Siamo qui per giocarcela al massimo delle nostre possibilità"

Ricci a Rai Sport: "All'andata abbiamo fatto molto bene a San Siro. Abbiamo perso sull'episodio. Siamo qui per giocarcela al massimo delle nostre possibilità. Il mister mi ha fatto aggiustare alcune cosine. In alcuni frangenti abbiamo scalato male, sono piccole cose che abbiamo messo a posto. Dobbiamo entrare in campo con personalità".

19:56

Donnarumma in campo per il riscaldamento

Donnarumma entra in campo per iniziare le operazioni di riscaldamento. Tra poco meno di un'ora il calcio d'inizio di Germania-Italia.

19:50

Spalletti prima di Germania-Italia: "Bisogna dare il massimo, siamo scelti per obiettivi importantissimi"

Spalletti a Rai Sport: "In questi gironi abbiamo lavorato per mantenere un livello alto di pressione e di gioco. Loro sono forti, ci sarà pressione. Non si può perennemente vivere nella paura di non farcela. Siamo scelti per obiettivi importantissimi, come di far parte della nazionale italiana. O si è all'altezza o è giusto farsi da parte. L'impatto sarà veemente. Bisognerà perseverare durante la gara. C'è da ribaltare un risultato ed è difficilissimo farlo, in pratica. Bisogna dare il massimo, come hanno fatto vedere questi ragazzi quando abbiamo deciso di lavorare con questo gruppo. Gatti può giocare dall'inizio perché fa vedere dei miglioramenti continui. Maldini ha la giusta sicurezza, arroganza, è uno che ha una struttura imponente. Come abbiamo fatto vedere in questo periodo su di lui ci contiamo. Lippi? Essere così pragmatico in tutte le situazioni è difficile prenderglielo, è uno di quelli che ho guardato attentamente e che ammiro in maniera particolare".

19:46

Spalletti: "Dobbiamo reggere all'impatto iniziale"

Spalletti a microfoni di Rai Sport: "Dobbiamo reggere all'impatto iniziale, frequentare queste partite come un momento di gioia che ti permettere di vedere a che punto sei".

19:40

Germania, la formazione ufficiale

GERMANIA (3-4-2-1): Baumann; Schlotterbeck, Tah, Rudiger; Kimmich, Stiller, Goretzka, Mittelstadt; Sané, Musiala; Kleindienst. Ct: Nagelsmann.

19:39

Italia, la formazione ufficiale

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Kean, Maldini. Ct: Spalletti.