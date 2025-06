Portogallo-Spagna diretta: segui la finale di Nations League LIVE

È il giorno della finale di Nations League . Il Portogallo di Roberto Martinez sfida la Spagna di Luis De La Fuente all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, teatro del confronto che chiude questa competizione UEFA. In semifinale, i lusitani hanno battuto la Germania di Nagelsmann grazie a un super Francisco Conceiçao, mentre le furie rosse hanno portato a casa una partita ricca di gol e spettacolo con la Francia. Calcio d'inizio previsto per le ore 21: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Alla vigilia della seconda partita della Final Four di Nations League, Luis De La Fuente si è concentrato anche sull'incredibile crescita di Lamine Yamal: "Lo abbiamo supportato durante tutto il suo percorso di crescita. La sua maturità va oltre la sua età. Affronta tutto con naturalezza. Rimarreste sorpresi a sapere davvero la calma che ha nell'affrontare tutto. Questa calma lo rende speciale", ha ribadito il ct della Spagna in conferenza stampa.

19:20

Quanto pesa il trofeo della Nations League

Chi vincerà la Nations League, avrà la possibilità di alzare un trofeo alto 71 cm e dal peso pari a 7,5 kg. La coppa va ad accompagnare un premio in denaro da circa 6 milioni di euro, destinato alla Federazione che porterà a casa la finale del torneo UEFA.

19:16

Portogallo-Spagna, cresce l'attesa per la finale di Nations League

Tutto pronto per l'attesissimo confronto tra Portogallo e Spagna, reduci dalle vittorie in semifinale contro Germania e Francia. Riflettori puntati su Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, che si affrontano per la prima volta in carriera. Tra passato, presente e futuro, i tifosi non vedono l'ora di vedere all'opera due giocatori di questo calibro.

Allianz Arena - Monaco (Germania)