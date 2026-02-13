Nations League, esordio con il Belgio per l'Italia: le date di tutte le partite

Esordio contro il Belgio in Nations League per l'Italia, che ieri ha pescato anche Francia e Turchia dall'urna di Bruxelles. Un girone complicato per gli Azzurri, che inizieranno il loro cammino il prossimo 25 settembre in casa con i Diavoli Rossi. Dopo il sorteggio di ieri, la Uefa ha reso noto il calendario completo, con date ed orari di tutte le partite.