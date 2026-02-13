Nations League, esordio con il Belgio per l'Italia: le date di tutte le partite
Esordio contro il Belgio in Nations League per l'Italia, che ieri ha pescato anche Francia e Turchia dall'urna di Bruxelles. Un girone complicato per gli Azzurri, che inizieranno il loro cammino il prossimo 25 settembre in casa con i Diavoli Rossi. Dopo il sorteggio di ieri, la Uefa ha reso noto il calendario completo, con date ed orari di tutte le partite.
Nations League, il calendario completo dell'Italia: le date di tutte le partite
Inizierà venerdì 25 settembre contro il Belgio il cammino della Nazionale nella quinta edizione della UEFA Nations League - si legge sul portale ufficiale della Figc -. Gli Azzurri faranno il loro esordio ospitando i Diavoli Rossi per poi far visita lunedì 28 settembre alla Turchia e venerdì 2 ottobre alla Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, che vedrà l’Italia scendere in campo quattro volte nell’arco di undici giorni, si chiuderà lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. A novembre gli Azzurri ospiteranno la Francia e voleranno poi in Belgio per l’ultimo incontro del girone.
Ecco il calendario completo degli Azzurri in Nations League:
- Italia-Belgio (venerdì 25 settembre 2026, ore 20:45)
- Turchia-Italia (lunedì 28 settembre 2026, ore 20:45)
- Francia-Italia (venerdì 2 ottobre 2026, ore 20:45)
- Italia-Turchia (lunedì 5 ottobre 2026)
- Italia-Francia (giovedì 12 novembre, ore 20:45)
- Belgio-Italia (domenica 15 novembre, ore 20:45)