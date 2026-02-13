Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Nations League, esordio con il Belgio per l'Italia: le date di tutte le partite

Il calendario completo degli Azzurri in vista della competizione continentale che inizierà il prossimo 25 settembre
2 min
TagsNations LeagueItalia

Esordio contro il Belgio in Nations League per l'Italia, che ieri ha pescato anche Francia e Turchia dall'urna di Bruxelles. Un girone complicato per gli Azzurri, che inizieranno il loro cammino il prossimo 25 settembre in casa con i Diavoli Rossi. Dopo il sorteggio di ieri, la Uefa ha reso noto il calendario completo, con date ed orari di tutte le partite.

Nations League, il calendario completo dell'Italia: le date di tutte le partite

Inizierà venerdì 25 settembre contro il Belgio il cammino della Nazionale nella quinta edizione della UEFA Nations League - si legge sul portale ufficiale della Figc -. Gli Azzurri faranno il loro esordio ospitando i Diavoli Rossi per poi far visita lunedì 28 settembre alla Turchia e venerdì 2 ottobre alla Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, che vedrà l’Italia scendere in campo quattro volte nell’arco di undici giorni, si chiuderà lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. A novembre gli Azzurri ospiteranno la Francia e voleranno poi in Belgio per l’ultimo incontro del girone.

Ecco il calendario completo degli Azzurri in Nations League:

  • Italia-Belgio (venerdì 25 settembre 2026, ore 20:45)
  • Turchia-Italia (lunedì 28 settembre 2026, ore 20:45)
  • Francia-Italia (venerdì 2 ottobre 2026, ore 20:45)
  • Italia-Turchia (lunedì 5 ottobre 2026)
  • Italia-Francia (giovedì 12 novembre, ore 20:45)
  • Belgio-Italia (domenica 15 novembre, ore 20:45)

