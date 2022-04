Premi David di Donatello 2022: ecco le nomination per attrici e attori

Per la migliore attrice protagonista: Aurora Giovinazzo (Freaks Out), Miriam Leone (Diabolik), Maria Nazionale (Qui rido io), Rosa Palasciano (Giulia), Swamy Rotolo (A Chiara). Tra le non protagoniste: Luisa Ranieri (È stata la mano di Dio), Teresa Saponangelo (È stata la mano di Dio), Vanessa Scalera (L’arminuta), Cristiana Dell’Anna (Qui rido io), Susy Del Giudice (I fratelli De Filippo)