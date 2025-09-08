EA SPORTS FC 26 ha annunciato la classifica dei Top 26: ecco chi sono    

Oggi EA SPORTS FC™ 26 ha annunciato la classifica Top 26 delle valutazioni dei giocatori maschili e femminili, svelando i talenti più quotati dei campionati del mondo più rinomati. Quest’anno, Mohamed Salah è pronto a conquistare per la prima volta la classifica delle valutazioni dei calciatori migliori, con un punteggio complessivo di 91 – pari a quello del famoso attaccante Kylian Mbappé. Tra gli altri punti salienti, Lamine Yamal entra nella lista dei calciatori Top 10 e ottiene il maggior incremento di valutazione (+8 punti) rispetto allo scorso anno, mentre Alexia Putellas e Aitana Bonmatí condividono per la prima volta nella storia di FC il podio della classifica Top 10 delle calciatrici con un OVR di 91!

EA SPORTS FC 26, Yamal e non solo

Oltre a Yamal, diversi altri giocatori hanno ricevuto aggiornamenti significativi nelle valutazioni rispetto a FC 25 e si sono posizionati per la prima volta nella Top 10, diventando avversari ancora più temibili sul campo di quest’anno. Tra questi figurano Raphinha (+5) e Hakimi (+5) tra gli uomini, e Mariona (+5), Russo (+4) e Shaw (+3) tra le donne. La community di FC e i calciatori stessi sono invitati a dire la loro sulle valutazioni dei giocatori attraverso il Ratings Database (online) e sui canali social di FC (nelle sezioni commenti), facendo sapere al team di FC quali valutazioni ritengono corrette o meno. Il forum con i feedback sarà disponibile quando il Ratings Database completo sarà online, venerdì 12, alle ore 21:00 italiane.

Le valutazioni complete

Con oltre 20.000 giocatori nel roster di EA SPORTS FC 26, tutti i calciatori di Football Ultimate Team sono valutati in base al loro campionato e ai giocatori che affrontano nella realtà, offrendo così un’esperienza di gioco più autentica che mai. Le valutazioni saranno coerenti con le altre modalità del gioco, in cui squadre maschili e femminili giocano separatamente. Nel corso di questa settimana saranno annunciate le valutazioni complete dei giocatori per gli oltre 750 club e più di 35 campionati disponibili in FC 26.