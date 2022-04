Ciro Immobile e la sua org Esports GL17CH festeggiano il primo compleanno al Romics

GL17CH è streaming, organizzazione di eventi, scoperta e formazione di nuovi talenti grazie a una squadra di pro player e content creator. Il suo palinsesto quotidiano su Twitch e la sua reta di account sui vari social animano una community di fan del grande calciatore ma anche del suo team di player.

Ciro Immobile è spesso ospite delle live del canale dove i fan possono interagire direttamente con lui. Come molti altri calciatori professionisti hanno fatto prima di lui, anche il capitano della Lazio sta usando la sua popolarità per diversificare la sua fanbase e trovare terreno comune con le nuove generazioni appassionate di gaming.

La fanbase del calcio italiano sta invecchiando e i giovani (15-25) non hanno mai seguito così poco le partite in televisione. L'esplosione di popolarità del mondo del gaming è il ponte perfetto per attirare i fan dei videogiochi di calcio sulle trasmissioni "vecchio stile". Ciro Immobile come molti altri calciatori famosi ha deciso di fondare la sua org proprio per colmare questo divario ma dobbiamo ancora vederli competere in qualche torneo di alto profilo.