Overwatch 2: ecco come iscriversi alla prima beta di aprile

Finalmente, dopo anni di attesa, scandali, rinvii e cambi di leadership abbiamo una data in cui potremo giocare Overwatch 2 . Pochi minuti fa è uscito l'ultimo developer update in cui il game director Aaron Keller ha annunciato che a fine aprile inizierà una beta chiusa di Overwatch 2.

Activision Blizzard ha anche comunicato che Overwatch 2 è attualmente in fase di test chiuso a cui stanno partecipando i dipendenti Blizzard, i professionisti della Overwatch League e "altri gruppi selezionati". Tuttavia, possiamo iscriverci già ora alla nuova beta per avere la possibilità di provare il gioco ad aprile.

"Questa beta chiusa includerà un gruppo più ampio di tester a cui chiederemo di fornire un feedback sul gameplay", ha scritto il game director di Overwatch Aaron Keller. "Il nostro obiettivo per questa fase è testare le nuove funzionalità, i contenuti e i sistemi prima di passare allo stress test dei server con una base di giocatori più ampia nei futuri beta test".

Tutto quello che dovete fare per partecipare alla beta è andare al sito Web ufficiale di Overwatch e accedere con il vostro account Battle Net per avere la possibilità di accedere in anteprima a Overwatch 2.

"Ai giocatori verrà concesso l'accesso a scaglioni e aggiungeremo sempre più player man mano che avanzeremo nelle prossime fasi della beta", ha aggiunto Keller. "Condivideremo anche aggiornamenti regolari su cosa potete aspettarvi in questa prima beta nelle settimane precedenti al suo lancio".

La prima fase di test di Overwatch 2 è iniziata il 10 marzo e durerà fino ad aprile. La prima closed beta partirà poco dopo e includerà più giocatori. La closed beta avrà quattro nuove mappe, un nuovo eroe dps (Sojourn), la nuova modalità di gioco Push e il gameplay 5v5.

Potreste anche avere la possibilità di giocare insieme ai giocatori della Overwatch League. Activision Blizzard ha annunciato che il campionato inizierà con una prima build di Overwatch 2 il 5 maggio. I giocatori di tutto il campionato avranno bisogno di tutta la pratica possibile quindi non è così improbabile che, se riuscirete a iscrivervi, riusciate a incontrarli in alcune lobby pubbliche.