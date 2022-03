Fortnite: con la nuova stagione sparisce una parte vitale del gioco

Nonostante il principale cambiamento della stagione sia la rimozione della possibilità di costruire, ci sono alcune altre modifiche per aiutare i giocatori ad adattarsi al nuovo gameplay. La velocità di movimento predefinita ora è più alta di prima, il che significa che anche la velocità di scatto è maggiore. I giocatori possono anche planare su alcune sporgenze su cui non riuscivano a saltare. C'è anche un nuovo sovrascudo che subisce danni prima degli scudi normali e si ricarica da solo. Potete trovare l'elenco completo delle modifiche di questa stagione sul sito Web di Epic.

La nuova stagione introduce diversi personaggi Marvel nel battle royale, come Doctor Strange e Prowler, insieme ai carri armati e ai combattenti della resistenza dell'universo di Fortnite. La resistenza sta cercando di ripristinare il potere di costruire del gioco, quindi è probabile che la funzione ritorni nel prossimo futuro. Epic dice, nelle sue note sulla patch, che il potere di costruire resta disponibile nelle modalità competitive di Fortnite.

Ovviamente, come nelle stagioni precedenti, ci sono anche nuove armi nella stagione 2 del capitolo 3, tra cui un mitra da combattimento e lo Striker Burst Rifle, oltre a veicoli come i carri armati e i cannoni. La nuova stagione include anche nuovi punti di interesse in tutta l'isola.

La stagione precedente di Fortnite è stata la prima del capitolo 3 e la prima sulla nuova mappa del gioco. ha introdotto diversi supereroi, comprese diverse versioni di Spider-Man. La stagione comprendeva anche personaggi come Nathan Drake del film e dei giochi di Uncharted, la MJ di Zendaya, la star del tennis Naomi Osaka, Bruno Mars e Anderson .Paak. Sebbene finora siano state rivelate solo alcune skin e cosmetici per questa nuova stagione, ci saranno sicuramente altre skin dedicate a personaggi famose o a icone della cultura pop in arrivo nel prossimo futuro.