F1, Wolff: "Difficile pensare di lottare per il titolo"

ROMA - Nonostante il terzo posto di Hamilton è un inizio non facile per la Mercedes , con il Bahrain che si è tinto di rosso Ferrari . Fin dai primi testi a Barcellona, le Frecce d'Argento si sono rivelate sottotono e i piloti, Lewis Hamilton e George Russell, hanno più volte confermato questo aspetto . Le altre scuderie credevano fosse però un tentativo di nascondersi, ma Toto Wolff - dalle colonne del "The Sun" - conferma: "Al momento ci risulta difficile anche solo pensare di poter lottare per un titolo mondiale ".

Il commento di Wolff

La F1 W13 di casa Mercedes sembra non avere infatti lo slancio degli anni scorsi, quella predominanza in termini di cavalli capace di staccare le altre vetture. Il podio di Lewis Hamilton è infatti frutto del disastro Red Bull, mentre George Russell non è andato oltre la quarta posizione. Anche sul piano della strategia la scuderia di Brackley sembra in panne, con la scelta poco felice della gomma dura al primo pit stop. Il nemico della Mercedes in questo momento però si chiama "porpoising", ossia le oscillazioni verticali. "È rassicurante - dice Wolff - vedere che altri team sono riusciti a risolvere questo problema, ma fatichiamo a trovare la soluzione. Ci auguriamo che non continui tutto l'anno. Ma in questo momento dobbiamo essere realistici: sei terza forza non puoi pensare di vincere", ha concluso l'austriaco.