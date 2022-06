F1, Gp Canada. Sainz: "Bello ritornare a Montreal, ma pista non facile"

MONTREAL – In archivio la prima giornata di prove libere a Montreal, sede del Gran Premio del Canada, nono appuntamento stagionale di Formula 1. Il venerdì di libere si è concluso nel segno di Max Verstappen, leader di entrambe le sessioni, ma con la Ferrari a tallonarlo. Visto che Charles Leclerc avrà 10 posizioni di penalità in griglia per via del cambio della centralina, in Canada potrebbe arrivare la grande occasione per il suo compagno di squadra Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari vuole infatti farsi trovare pronto e mette nel mirino il campione del mondo in carica Verstappen.