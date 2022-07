F1, Hamilton da record: almeno un giro in testa da 16 anni consecutivi

ROMA - Sedici stagioni consecutive con almeno un giro alla testa del gruppo . È questo il nuovo record in Formula 1 di Lewis Hamilton , che grazie ai chilometri percorsi a guidare il Gran Premio di Gran Bretagna scalza così Michael Schumacher dal primo posto di questa speciale classifica. Il tedesco è infatti stato leader per almeno un giro dal 1992 al 2006 , mentre il britannico ha aggiornato questo primato avendo occupato la prima posizione provvisoria dal 2007 al 2022 .

Sedici anni al top

Tra i piloti al momento in attività, in pochi possono vantare di aver guidato la testa del gruppo per almeno un giro. Sebastian Vettel, ad esempio, si è fermato a 13 stagioni consecutive (2007-2019), Fernando Alonso a 12 (2003-2014). C'è chi invece sta continuando a contare da un po', come Max Verstappen: 7 annate consecutive (2016-2022). E chi è appena agli inizi, come Carlos Sainz e Checo Perez, entrambi a quota tre stagioni.