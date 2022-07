F1, confermato l'ordine d'arrivo del Gp d'Austria: Leclerc se la cava con una multa

SPIELBERG - Sospiro di sollievo per Charles Leclerc, che può finalmente godersi la sua vittoria del Gp d'Austria, undicesimo appuntamento stagione del mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari era stato richiamato dalla direzione gara per una presunta violazione del regime di parco chiuso. Oltre a lui, erano finiti sotto investigazione anche Max Verstappen e Lewis Hamilton, ovvero gli altri due piloti saliti sul podio, ma per fortuna tutto si è concluso senza gravi conseguenza.