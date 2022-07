F1, Gp Austria. Gli steward in una nota: "Sainz è sceso troppo presto dalla vettura"

ROMA – La squadra di sicurezza del circuito di Spielberg ha rilasciato un comunicato ufficiale per fare chiarezza su quanto accaduto a Carlos Sainz in occasione del Gp d’Austria, undicesimo appuntamento stagionale di Formula 1 . Il pilota spagnolo è stato infatti costretto al ritiro a una manciata di giri dal termine in quanto la sua Ferrari ha preso fuoco. E’ stato proprio il momento in cui Sainz ha dovuto lasciare in fretta e furia la vettura in fiamme a scatenare numerose polemiche. Molte persone hanno infatti criticato gli steward per non essere intervenuti in tempo, costringendo l’iberico ad abbandonare la monoposto senza che prima questa fosse stata messa in sicurezza. Di seguito la nota integrale degli steward.

Il comunicato

“Dopo il tragico incidente di Jules Bianchi avvenuto nel 2014, le regole della FIA in merito ai recuperi in pista sono state inasprite in maniera drastica. E’ possibile intervenire solamente dopo le disposizioni della direzione gara. Da un lato ciò aumenta la sicurezza di piloti e commissari, dall’altro fa sì che s’intervenga con un pizzico di ritardo – si legge – La decisione di far intervenire l’autopompa si è rivelata corretta. In una situazione del genere, come accaduto in occasione dell’incidente di Romain Grosjean, gli estintori portatili non sono sufficienti – prosegue il comunicato, con riferimento alle immagini diventate virali del commissario che “scappava” – Un altro problema è stato che Sainz, comprensibilmente innervosito, è sceso troppo presto dalla monoposto. Se non avesse frenato così presto, non sarebbe stato necessario spingere il cuneo sotto la vettura in movimento”.

“Ovviamente, guardando le immagini in tv e le registrazioni delle telecamere della pista dopo l’accaduto, si evince che alcune cose devono essere migliorate. Ne parleremo internamente e con i nostri collaboratori. Tuttavia, in una situazione eccezionale come questa – un incendio non capita tutti i giorni – i commissari hanno reagito bene - aggiungono gli steward - Nel giro di 30 secondi abbiamo avuto un’autopompa sul posto, un veicolo d’emergenza era pronto e addirittura un terzo stava arrivando. In questo modo, anche se Sainz non fosse riuscito a lasciare da solo il veicolo, avremmo potuto comunque proteggerlo nel miglior modo possibile. Prenderemo l’episodio come un’opportunità per migliorare ancora” conclude la nota.