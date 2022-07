F1, Sainz: "Persi punti importanti, difficile trovare ritmo così"

SPIELBERG – Sospiro di sollievo ma anche tanta amarezza per Carlos Sainz, che non ha potuto portare a termine il Gran Premio d’Austria a causa di un problema al motore. Ciò che conta è che il pilota della Ferrari abbia lasciato l’abitacolo in tempo, scampando alle fiamme e non riportando alcuna conseguenza. Fatto sta che ovviamente non si può essere del tutto contenti, specialmente dopo la bella vittoria ottenuta sette giorni fa sul tracciato di Silverstone. Carlos lascia infatti Spielberg con zero punti in cascina ed un grande what if.