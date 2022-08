F1, ricavi aumentati del 49% nel secondo semestre del 2022

ROMA - Ottime notizie per la Formula 1, che nel secondo semestre del 2022 ha visto un guadagno finanziario significativo rispetto alla stagione precedente. Attingendo proprio ai numeri diffusi da Liberty Media, si parla di un aumento del 49% rispetto al 2021, da 501 a 744 milioni di dollari. Nello specifico, è stato registrato un aumento del 35% (da 464 a 678 milioni di dollari) per ciò che concerne promozione e sponsorizzazione delle gare e addirittura del 214% (da 37 a 116 milioni di dollari) per quanto riguarda altre entrate come il Paddock Club.