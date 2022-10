F1, Russell: "A Singapore avevamo la macchina per vincere"

ROMA - Un weekend da dimenticare per George Russell . Il pilota Mercedes a Singapore ha vissuto dei giorni difficili a partire dai problemi in qualifica il sabato con tanto di esclusione in Q2 per terminare con la gara di domenica in cui, partendo dalla pit lane, ha raggiunto solamente il 14° posto, ma con il giro più veloce . "Sono contento di aver risolto i problemi delle qualifiche in gara, ma è un vero peccato perché avevo la macchina per vincere. Dopo la Safety Car - ha spiegato Russell - ho superato tre vetture con un giro, stavo volando come evidenzia anche il giro più veloce di oltre due secondi".

"Orgoglioso dei progressi"

Poi il contatto con Schumacher che ha rovinato il piano di rientrare in zona punti. "Non so bene cosa sia successo, mi sembrava di avergli lasciato molto spazio. Probabilmente saremmo finiti tra i primi 10 per il passo che avevamo. Comunque stiamo facendo molti progressi come squadra e ne sono orgoglioso. Siamo qui per vincere le gare, abbiamo avuto un'ottima serie di risultati e questo è probabilmente il primo weekend come squadra, a parte Silverstone, in cui abbiamo commesso un errore, me compreso", ha concluso Russell.