Scintille tra Norris e Verstappen: “Sei un pericolo”. Cosa è successo nel Gp del Giappone

Rischi e polemiche hanno contraddistinto le qualifiche del Gp di Suzuka in Formula Uno. Al centro del mirino ci finisce il campione del mondo in carica e uomo della pole Max Verstappen, sotto investigazione per un incidente evitato per un soffio con Lando Norris. La dinamica è chiara e cristallina: riscaldando le gomme, l'olandese ha perso il controllo della sua monoposto e il britannico, che arrivava a tutta velocità da dietro alla 10, è riuscito a evitarlo per un soffio finendo sull'erba. Una mossa pericolosissima che ha scatenato le polemiche nel dopo qualifiche.