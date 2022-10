F1, Wolff: "Ferrari? Vediamo cosa succede in Brasile"

CITTA' DEL MESSICO - Non è ancora arrivata la prima vittoria stagionale per la Mercedes, ma il secondo posto di Lewis Hamilton nell'ultimo GP del Messico, unito al quarto posto di George Russell hanno soddisfatto il team principal della scuderia di Brackley, Toto Wolff. “Lewis e George hanno fatto un lavoro straordinario. Abbiamo discusso se la strategia soft-hard fossepraticabile, ma non era nel nostro radar prima della gara. Quindi, con il senno di poi, oggi abbiamo sbagliato, ma nonostante questo - spiega Wolff - abbiamo portato a casa una buona prestazione e ci siamo assicurati punti preziosi per la classifica costruttori".