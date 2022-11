F1, GP Brasile: pole di Magnussen. Ferrari indietro: Sainz quinto, Leclerc decimo

SAN PAOLO - E' Kevin Magnussen a prendersi la pole position nel Gran Premio del Brasile, valevole per la penultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota danese, sul circuito di Interlagos, firma il miglior tempo prima dell'arrivo della pioggia e partirà davanti a tutti nella Sprint di sabato sul circuito di Interlagos. Va decisamente peggio alla Ferrari, tra sfortuna e scelte contestate dagli stessi piloti: Carlos Sainz comincerà dalla quinta casella in griglia, mentre Charles Leclerc, complice anche la scelta delle gomme intermedie prima dell'arrivo della pioggia, partirà solamente dalla decima posizione. In prima fila con Magnussen ci sarà la Red Bull di Max Verstappen, mentre subito dietro in seconda fila partiranno la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. In terza fila con Sainz partirà la Alpine di Esteban Ocon, davanti al compagno di squadra Fernando Alonso e all'altra Mercedes di Lewis Hamilton.