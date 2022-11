F1, GP Brasile: Russell trionfa nella Sprint davanti a Sainz, Leclerc sesto

SAN PAOLO - E' George Russell a trionfare nella Sprint al Gran Premio del Brasile, valevole per la penultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il britannico della Mercedes taglia per primo il traguardo e partirà davanti a tutti nella gara di domenica. Subito dietro Carlos Sainz, secondo all'arrivo ma penalizzato di cinque posizioni per la sostituzione del motore: lo spagnolo della Ferrari partirà quindi dalla settima casella in griglia. Terzo posto per la Mercedes di Lewis Hamilton, che mette giù dal podio le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez e partirà dalla prima fila sfruttando la penalizzazione di Sainz. Sesto Charles Leclerc, in rimonta dalla decima posizione di partenza.