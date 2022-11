F1, disastro Ferrari in qualifica: la furia di Leclerc nel team radio

SAN PAOLO - Si chiude in negativo il venerdì di Charles Leclerc al Gran Premio del Brasile , ventunesimo e penultimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Durante le qualifiche sul circuito di Interlagos, il pilota della Ferrari è stato vittima di una scelta di gomme sbagliata che ne ha compromesso il piazzamento nella griglia della Sprint di sabato sera, che lo vedrà cominciare dalla decima posizione. Durante il primo tentativo del Q3, il monegasco è stato infatti l'unico a uscire con le gomme intermedie in condizioni di asciutto , finendo in fondo alla classifica tempi prima dell'arrivo della pioggia, che ha impedito a chiunque di migliorarsi.

Le parole di Leclerc

Dopo le qualifiche, Leclerc ha parlato di quanto successo nel Q3: "Ci aspettavamo della pioggia che non è mai arrivata. Parlerò con il team e cercherò cosa possiamo fare meglio in quelle condizioni. Abbiamo la macchina, ma ora dobbiamo cercare di venirne a capo in questo weekend. Ho accettato la decisione di montare le intermedie, poi aspettavo la pioggia che non è arrivata mai".