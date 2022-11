F1: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint in Brasile

ROMA - Sergio Perez aumenta il suo vantaggio su Charles Leclerc in classifica piloti dopo la Sprint al Gran Premio del Brasile, valevole per la ventunesima e penultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. La lotta per il secondo posto però continuerà nella gara di domenica, quando il messicano scatterà dalla quarta posizione, in seconda fila e appena davanti al monegasco della Ferrari.