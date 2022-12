F1, uscirà ad aprile il libro di Guenther Steiner "Surviving to drive"

ROMA - Uscirà agli albori della stagione 2023 di F1 , durante il mese di aprile, il libro di Guenther Steiner dal titolo "Surviving to drive" , titolo che fa un chiaro riferimento alla serie tv di Netflix "Drive to survive" e che racconterà tutti i segreti della gestione della Haas nel campionato mondiale 2022 . Una stagione sicuramente particolare, dall'addio di Nikita Mazepin e il rientro di Kevin Magnussen, passando per i dissapori con Mick Schumacher fino alla pole dello stesso Magnussen in Brasile.

"E' stato divertente"

Un libro pieno di aneddoti in un 2022 che Steiner difficilmente dimenticherà. "Non credo che avrei potuto programmare l'uscita del libro in un'annata migliore di questa. Un libro che documenta cosa deve affrontare un team principal in una stagione di F1. Finora non avevo ancora pensato di scrivere un diario - spiega Steiner - e sebbene mi piaccia guardare avanti è stata un'esperienza divertente tornare indietro ripensando ai molti alti e bassi incontrati".