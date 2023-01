F1, l'ex Ferrari Windsor: "Scommetto su Leclerc campione, ma in futuro..."

ROMA - Peter Windsor vede la possibilità concreta di un passaggio di Charles Leclerc in Mercedes. L'ex general manager di Ferrari, in una diretta su Twitch, ha infatti parlato di un possibile passaggio del monegasco alla scuderia di Brackley come successore di Lewis Hamilton, il cui ritiro dalla Formula 1 non è più così lontano: "Supponiamo che Lewis si fermi alla fine del 2024, immagino che Wolff cercherà di puntare su Charles Leclerc. Sarebbe potenzialmente problematico, probabilmente, affiancare Leclerc a Russell, ma se è stato disposto a mettere Russell con Hamilton, è ovvio che sarà disposto a farlo anche con Leclerc. Immaginiamo poi che Leclerc passi dalla Ferrari alla Mercedes per sostituire Lewis, che non è un’ipotesi del tutto utopistica, cosa farebbe la Ferrari? Penso che si impegnerebbero al massimo per prendere Lando Norris".