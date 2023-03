F1, statistiche GP Arabia Saudita: la Ferrari per la prima volta, Verstappen a caccia del bis

ROMA - Il primo GP della stagione in Bahrain non è stato sicuramente l'avvio dei sogni in casa Ferrari, che in occasione del secondo appuntamento stagionale del mondiale di F1, cerca di sfatare il tabù in Arabia Saudita dove la Rossa non ha mai vinto in due edizioni. Lo scorso anno però per Charles Leclerc e Carlos Sainz arrivò il podio, rispettivamente secondo e terzo posto, un risultato che i due ferraristi vogliono migliorare già domenica. Il rivale numero uno sarà come sempre Max Verstappen, partito subito alla grande in Bahrain con una vittoria e capace di aggiudicarsi anche il Gran Premio di Gedda del 2022.