F1, c'è l'accordo: il GP d'Austria in calendario fino al 2027

ROMA - Il GP d'Austria non molla, anzi prolunga. La Formula 1, infatti, ha trovato l'accordo per il prolungamento dell'accordo con la gara di Spielberg che rimarrà così in calendario almeno fino al 2027, anno in cui scadrà l'attuale partnership. . "Il Gran Premio d'Austria riunisce il mix perfetto di una pista impegnativa, corse ad alta velocità e un bellissimo luogo per i nostri fan, quindi sono lieto che torneremo al Red Bull Ring almeno fino al 2027 in base a questo nuovo accordo", sono state le parole di Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1 sul sito ufficiale.