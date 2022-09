F1: aumentano le Sprint, saranno sei dal 2023

ROMA - La Formula 1 continua spedita sulla strada delle Sprint . Il World Motor Sport Council (WMSC) ha infatti approvato l'aumento del numero delle mini-gare al sabato, che a partire dal Mondiale 2023 passerà dalle tre attuali a sei . Non è stato ancora annunciato invece in quali tappe avranno luogo le Sprint. "La conferma che dal 2023 si svolgeranno sei Sprint è un altro esempio della continua crescita da parte degli sport motoristici - ha detto Mohammed Bin Salman , presidente della FIA -. Abbiamo effettuato una profonda analisi sull'impatto di un aumento delle Sprint, facendo degli aggiustamenti per assicurarci che continuino a essere gestite a un livello molto alto".

Le parole di Domenicali

Anche Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, ha parlato in occasione dell'annuncio delle sei Sprint: "Sono lieto di poter confermare che sei Sprint faranno parte del campionato dal 2023 in poi, in seguito al successo del nuovo formato introdotto per la prima volta nel 2021. La Sprint porta tre giorni di azione con i piloti che lottano tutti per qualcosa dall'inizio di venerdì fino all'evento principale di domenica, aggiungendo più emozioni al fine settimana. Il feedback di fan, team, promotori e partner è stato molto positivo e il format sta aggiungendo una nuova dimensione alla Formula 1. Tutti noi vogliamo assicurarne il successo in futuro".