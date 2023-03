F1: doppietta Red Bull in Arabia Saudita, Sainz sesto davanti a Leclerc

La cronaca

Partenza ottima di Leclerc che dopo il primo giro è nono, mentre Sainz viene sorpassato da Stroll e retrocede in quinta posizione. Mentre Verstappen, si avvicina al monegasco, questo rientra ai box per una sosta rapidissima. Intanto il ritiro di Stroll ricompatta tutti beffando i ferraristi, che avevano appena effettuato il pit stop. Verstappen fa una gara a parte, approfitta della bandiera gialla per scavalcare le rosse, sistemando poco dopo Russell e Alonso. In Ferrari, con Sainz e Leclerc sesto e settimo, cominciano i momenti di tensione, tra gli ordini dati in ritardo via radio e una posizione mai ceduta dallo spagnolo. Nel mentre la Red Bull monopolizza le prime posizioni e firma la seconda doppietta, mai in discussione nella seconda parte di gara.