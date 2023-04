WEC, Lamborghini: sarà Danil Kvyat ad affiancare Romain Grosjean

ROMA - Per affiancare Romain Grosjean come compagno di squadra, la Lamborghini, nella categoria WEC , ha scelto il pilota russo Danil Kvyat, che esordirà come nuovo membro della Casa del Toro per il programma LMDh a partire dalla prossima stagione . In attesa del debutto ufficiale, l'ex Red Bull proseguirà la sua attività con la Prema, partner di Iron Lynx, nella categoria LMP2 del WEC oltre a eseguire un lavoro di test e sviluppo della prossima Hypercar che dovrebbe percorrere i suoi primi km all’inizio di quest’estate.

"Un onore essere in Lamborghini"

Traspare soddisfazione dalle parole di Kvyat per l'accordo raggiunto dopo una lunga trattativa. “Sono molto felice di essere entrato a far parte del Lamborghini Squadra Corse, è un grande onore per me – ha spiegato il pilota russo – Lamborghini è un marchio italiano molto conosciuto nel mondo, con una grande storia ed essendo cresciuto in Italia, questo è un ulteriore motivo di orgoglio per me. Speriamo di raggiungere molti obiettivi insieme, ringrazio il team per la fiducia accordatami e non vedo l’ora di iniziare a lavorare sul progetto LMDh già nell’anno in corso”.