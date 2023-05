F1, Bottas punge Hamilton: "Ha un talento tale da renderlo fastidioso"

ROMA - Il pilota dell'Alfa Romeo, Valtteri Bottas, è stato recentemente intervistato nel podcast ‘Beyond the Grid’, durante il quale ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto con l'ex compagno di squadra Lewis Hamilton. Il finlandese ha sottolineato come il sette volte campione del mondo sia ancora il più forte, lanciandogli anche una frecciatina: “Secondo me Hamilton ancora è il pilota più veloce in griglia, lui ha un talento tale da risultare fastidioso. Non lavora solo nei weekend di gara, da sempre il massimo”.