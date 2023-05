F1, La pioggia flagella l'Emilia, a rischio il GP di Imola

ROMA – La pioggia non dà tregua all'Emilia Romagna e all'Italia intera. Le precipitazioni che cadono incessantemente sulla regione metteono a rischio lo svolgimento del Gran Premio di Imola, in programma dal 19 al 21 maggio. Il fiume Santerno, che scorre in prossimità dell'autodromo, è esondato sulla pista in due punti. E la situazione, in previsione del week-end, non sembra migliorare. Tanto che la Ferrari ha già rinviato al Gp di Spagna i test sugli aggiornamenti tecnici sulla Rossa.