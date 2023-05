F1, Leclerc fissa l'obiettivo: "Voglio vincere il Mondiale con la Ferrari"

ROMA - L'attesa sta per finire, il Gran Premio di Emilia Romagna 2023 di Formula 1 sta per prendere il via, condizioni meteorologiche permettendo. Si riparte dall'assolo delle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, che andranno a caccia del sesto successo in altrettanti appuntamenti stagionali. Le Ferrari, però, vogliono trovare una svolta proprio davanti al pubblico di casa con Charles Leclerc e Carlos Sainz che proveranno a tornare sul podio, che potrebbe essere il secondo di questa complicata annata.